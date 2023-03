À Aouste et à Eurre, la mobilité en autopartage

La 3CPS propose un nouveau service d’autopartage, appelé Libelul.

Un nouveau service d’autopartage, lancé par la Communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans (3CPS), a été inauguré le 23 février 2023 à Aouste-sur-Sye, ou deux véhicules électriques d’occasion sont accessibles en libre-service 24h/24. Le premier devant la mairie et le second à la station Arbre de la Liberté, sur le parking de la rue St François (en face de la pharmacie)...

Article publié dans Le Crestois du 3 mars 2023