Sécheresse : 2023, déjà l'année de tous les records

Après 34 jours sans pluie, la sécheresse hivernale devient très inquiétante, avant même le début des prélèvements d'eau.



La Drôme vers Chabrillan le 1er mars 2023

Tout le monde attendait la pluie, mais elle n’est toujours pas arrivée en quantité suffisante. Du 21 janvier au 22 février, soit pendant 34 jours, la pluie n’est pas tombée. Le ciel a quand même pleuré un peu mais, d’après la station météo d’Eurre, du 29 janvier au 28 février, il n’est tombé que 7,62mm d’eau quand la moyenne sur soixante-dix ans lors de la même période est de 69,34mm.

Les conséquences sont directes : un débit de la Drôme extrêmement bas pour la saison et la nappe phréatique des alluvions de la Drôme et celle de Saoû a un niveau qualifié de très bas par le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), l’établissement public qui gère les eaux souterraines...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 3 mars 2023