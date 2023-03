Stationnement et circulation : un premier diagnostic

La mairie a présenté sur sa chaîne Youtube le diagnostic réalisé par le cabinet Egis.

Comment apaiser la circulation et améliorer les conditions du stationnement à Crest ? Lundi 27 février, à travers un live Youtube (à revoir sur le site web de la Ville), la mairie a présenté un diagnostic réalisé par le cabinet de conseil Egis, représenté par Cécile Kerckhove.

Devant le maire Hervé Mariton et quelques-un de ses adjoints, l’ingénieure a livré une synthèse de ce diagnostic (document consultable ici), réalisé à partir d’une semaine d’enquête de circulation (en octobre dernier) et de quatre jours d’enquête d’occupation (en août et en octobre). Il était possible durant ce live (visionné par 22 personnes en direct et par 250 personnes au 1er mars) de poser des questions par... SMS (gratuits).

Pour résumer, côté traffic, le rapport souligne une « circulation apaisée dans le centre-ville et au niveau des écoles » mais - rien de nouveau sous le soleil - pointe une congestion importante aux heures de pointe sur la RD93, qui relie la Croix de Romans au pont Mistral...

Article publié dans Le Crestois du 3 mars 2023