Ukraine : un an d’entraide et de solidarité

Après un an de guerre et des dizaines de milliers de morts, retour sur l'organisation locale de l’accueil des réfugiés ukrainiens.

Dans l’allée des époux Serre, sur les hauteurs de Crest, la même Mitsubishi rouge à la plaque ukrainienne. C’est grâce à elle qu’il y a bientôt un an, le 13 mars 2022, Denys et Victoria Khimera ainsi que leurs trois enfants, Katia, Andrei et Dima, ont traversé l’Europe pour fuir les premiers bombardements russes sur Kyiv, la capitale ukrainienne, le 24 février.

Ils seront les premiers « déplacés », comme les a nommés l’administration française, arrivés dans la vallée de la Drôme. C’est l’employeur de Denys, Wael Amr, un Français qui a fondé une entreprise de jeux vidéos dont l’un des sièges se trouve à Kyiv, qui lui a proposé de venir à Crest après avoir appris que l’association Val de Drôme accueil réfugiés (VDAR) proposait des solutions d’accueil chez des particuliers...

Article publié dans Le Crestois du 24 février 2023