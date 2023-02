« La Clairette doit reprendre des couleurs »

Entretien avec Guillaume de la Forcade, le nouveau directeur général de la cave coopérative Jaillance.

Guillaume de la Forcade vient de remplacer Jean-Louis Bergès, en place depuis 2010, à la direction générale de la coopérative Jaillance. Cet Angevin d’origine dispose d’un solide bagage dans le domaine des vins et spiritueux et, à un âge où dynamisme et maturité font bon ménage, compte bien redonner des couleurs à une appellation Clairette un peu tombée en désuétude.

Formé à l’École supérieure des sciences commerciales d’Angers (ESSCA), Guillaume de la Forcade a d’abord passé quelques années à l’étranger. De ces expériences loin de la mère patrie est née une véritable envie de faire rayonner le savoir-faire français...

Article publié dans Le Crestois du 24 février 2023

