Restos du coeur : les 3 et 4 mars, soyons généreux !

Plus que jamais, la collecte à venir est cruciale !

Les Restos du coeur rencontrent des problèmes d’approvisionnement et une hausse significative des personnes accueillies. Ces faits étant liés au contexte difficile du moment à tous niveaux. Rendez-vous les vendredi 3 et samedi 4 mars dans 13 magasins de Crest et de ses environs pour la collecte nationale !

Plus de 100 bénévoles seront mobilisés pour l’occasion, dont des lycéens du lycée Armorin, comme l’an dernier. Ce dont on a le plus besoin : des produits longue conservation qui seront distribués tout au long de notre campagne d’été (conserves de plats cuisinés, légumes, poisson, viande, biscuits, café, thé…).

Cet hiver, on, compte 190 familles bénéficiaires (370 personnes environ). Soit une hausse de 35% par rapport à l’hiver dernier. L’été à venir : on attend environ 130 familles (plus de 250 personnes) pour 30 semaines de distributions de notre « campagne d’été ».

Un immense merci à tous nos donateurs. Rendez-vous les 3 et 4 mars.

L’antenne locale des Restos du coeur

La dernière distribution hivernale aura lieu le 10/03. Inscriptions les jeudis (9h30-11h30 et 14h-15h30) et vendredis matin (9h30-11h30), du 16 au 31/03 sur RDV au 04 75 76 82 12. Distribution été : tous les jeudis à partir du 6/04 (9h30-11h30/14h-16h30).

