Créer de l'eau dans la vallée, c'est possible

Contre la sécheresse, l’idée d’ « hydrologie régénérative » fait son chemin.

Avec l’historique sécheresse hivernale qui s’abat sur le territoire français cet hiver, plus d’un mois sans aucune précipitation, la question de l’eau est devenue un enjeu majeur pour les citoyens et leurs représentants. La preuve en est : la salle des fêtes d’Eurre où se déroulait la conférence « Faire face aux sécheresses dans la vallée », animée par l’ingénieur agronome Samuel Bonvoisin, était, dimanche 19 février à 16 heures, pleine à craquer.

« On pensait recevoir 60 personnes et on s’est retrouvé à aller chercher de plus en plus de chaises. Il y a eu au moins 220 personnes ! », se félicitaient Léo Perreand et Éric Poiraud, les co-présidents de l’association l’Eurre verte, créée en novembre 2022.

L’objet de cette jeune association est de « sensibiliser aux enjeux environnementaux sur la vallée mais aussi en très local », expliquaient les deux responsables. Et de conclure : « On a touché du doigt ce qu’il fallait faire, car la question de l’eau préoccupe tout le monde. »..

Article publié dans Le Crestois du 24 février 2023