À Puy-Saint-Martin, le projet éolien est relancé sur fond de contestation

La société OursÉole souhaite implanter trois éoliennes de 150 mètres de haut sur les hauteurs du village. Mais le chemin est semé d’embûches...

Simulation visuelle depuis le parvis de la mairie de la Répara-Auriples, hameau du Péage



Photomontage des trois éoliennes vues depuis la déviation de Puy-Saint-Martin

Trois éoliennes de 150 mètres de haut, d’une puissance de 4,2 MegaWatts (MW), installées dans la zone des Ours à Puy-Saint-Martin, qui permettraient de produire l’équivalent de 9% de la consommation électrique de l’agglomération de Montélimar. Voilà le projet, qui en est à sa troisième version, présenté par la SAS OursÉole. Son montant est estimé à 18 millions d’euros dont 20% seront constitués par des fonds propres. En effet, le capital sera détenu à 50% par Bellane énergie, l’entreprise du porteur de projet, Olivier Contant, 35% par le fonds d’investissement de la région Auvergne-Rhône-Alpes Oser ENR (composé en partie par des fonds privés), 7,5% par la mairie de Puy-Saint-Martin et 7,5% par la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD) via sa société d’économie mixte V2D.

Pour rappel, la commune de Puy-Saint-Martin, qui avait contacté l’intercommunalité dès 2016 pour étudier la faisabilité d’un tel projet au regard de nombreuses sollicitations d’opérateurs privés, a quitté la CCVD en 2020 pour rejoindre l’agglomération de Montélimar.

Selon OursÉole, 488 000 euros annuels de retombées financières sont à attendre pour les actionnaires..

Article publié dans Le Crestois du 17 février 2023