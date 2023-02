Les incroyables trésors du château de Grâne

Un chercheur en archéologie a fait parler les ruines du château médiéval. Ses découvertes sont fascinantes...

Sept grands coffres de sapin et de noyer, des reliquaires en argent frappé réhaussés de rubis, une ceinture ornée de douze diamants, des textes immémoriaux... C’est un incroyable trésor qui, il y a des siècles de cela, reposait, bien à l’abri, dans les sous-sols du castrum de Grâne. Un trésor qui s’est aujourd’hui volatilisé mais que l’archéologue Clément Bonnefoi (université Lyon 2), est parvenu à reconstituer au fil d’un travail de fourmi réalisé depuis 2020.

En se basant sur des observations de terrain et des documents d’archives, le chercheur est parvenu à redonner du relief à la période courant du XIIe au XVe siècle, lorsque la maison Poitiers et les comtes de Valentinois et de Diois régnaient sur la Drôme, l’Ardèche, et au-delà.

Des recherches passionnantes qui seront présentées au public ce mercredi 22 février...

Avis aux chercheurs de trésors

Article publié dans Le Crestois du 17 février 2023