Faun Drôme classic à Allex : ce que vous devez savoir

Qui succèdera le 26 février au dernier vainqueur du Tour de France, Jonas Vingegaard ?

Le dimanche 26 février, les Allexois et beaucoup de fans de cyclisme, venus parfois de très loin, honoreront un nouveau rendez-vous dans notre mythique Mur d’Allex, dont la renommée n’est plus à faire, la Faun Drôme classic. Nombre de bénévoles vont se mettre en quatre pour la réussite de cette journée, après trois réunions, et une quatrième programmée en début de semaine prochaine. Nous soulignerons l’excellent travail de coordination de Christel Dubois, adjointe aux fêtes et manifestations.

Le premier passage des coureurs s’effectuera vers 11h50...

Article publié dans Le Crestois du 17 février 2023