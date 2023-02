Si on inspectait nos armoires ?

Exposition-animation à l'Or des bennes, à Crest, du 15 février au 4 mars 2023.

L’industrie du textile représente à elle seule une grande part des effets du réchauffement climatique alors que nous laissons dormir sur nos étagères et dans nos penderies la plupart des vêtements que nous achetons.

Du 15 février au 4 mars, la recyclerie l’Or des Bennes, à Crest, propose une exposition-animation interactive qui permettra aux visiteurs de découvrir l’ampleur de ce gaspillage et ses effets concrets sur la planète et sur les conditions d’existence de ceux et celles qui travaillent dans l’industrie textile. En fin de parcours, les visiteurs seront invités à exprimer leurs réactions ou leurs suggestions pour renverser la tendance….

À voir aux horaires d’ouverture du magasin, 82 chemin du Grand Saint-Jean.

Contact pour les groupes : Baptiste 07 49 25 62 10.

L’Or des bennes

Article publié dans Le Crestois du 17 février 2023