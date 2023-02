Laure Plantier s’expose à la Part du colibri

Un vernissage gastronomique s’est tenu le 7 février au restaurant crestois.

Laure Plantier, peintre et artiste thérapeute, inaugurait son exposition mardi 7 février au restaurant La Part du colibri et rassemblait par la même occasion en une seule passion la cuisine, la musique et la peinture.

Une trentaine de personnes avaient fait le déplacement pour admirer les toiles de l’artiste, empreintes d’émotions, de sensibilité et de couleurs, et pour profiter de l’ambiance. Ismaël, Florent et Joey, les trois protagonistes de ce restaurant, avaient pour objectif de réunir dans leur salle, à la fois la musique, le goût et l’animation murale présentée par Laure Plantier.

L’intervention d’Eliott Péterlé, jeune illusionniste, a bluffé un instant l’assistance. Un boeuf musical s’est naturellement constitué autour d’Ignazio Bertolino, avec Célia, Fredo et quelques autres, tandis que le « chef cuisto » Ismaël régalait de tapas le public venu en voisin.

L’art culinaire développé par Ismaël est une autre forme artistique car le cuisinier réunit dans ses assiettes ses créations personnelles avec, comme objectif, la sauvegarde de savoir-faire anciens pour ce qu’il appelle le goût des sens, du bio et du local.

Pour ce vernissage, l’artiste peintre a profité d’un bel échange humain. La soirée s’est prolongée, toujours plus animée, toujours plus musicale et toujours plus gourmande, avec des entrées régulières de voisins et voisines attirés par la musique et l’ambiance.

Pour admirer les toiles de l’artiste, rien de mieux que de se rendre au restaurant La Part du colibri à Crest, 27 rue Archinard ou bien joindre l’artiste au 06 82 92 82 14 / Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

C. B.

Article publié dans Le Crestois du 17 février 2023