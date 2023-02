Direction 2050 : chaleur et sécheresse

Le Syndicat mixte de la rivière Drôme a publié sa prospective des ressources en eau, à l’aune des effets liés au changement climatique.



La Drôme à Saillans, début août 2022

« Si on ne fait rien, on va à la catastrophe », a alerté Christophe Lemercier, adjoint délégué à la transition écologique à la mairie de Crest et co-président de l’étude SAGE 2050, lors de sa présentation, le 27 janvier à la salle des fêtes d’Allex.

Jusqu’à présent, le Schéma d’aménagement de la gestion de l’eau (SAGE) n’avait pas pris en compte dans ses prévisions l’impact du changement climatique sur la gestion et l’usage de l’eau. C’est désormais chose faite avec cette étude commandée par le Syndicat mixte de la rivière Drôme (SMRD) aux cabinets d’études Cereg et ACTeon, qui prédit un assèchement du territoire d’ici 2050, et donc des conséquences dramatiques pour la vie sur le territoire...

Article publié dans Le Crestois du 10 février 2023