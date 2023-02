À Crest, les flambeaux de la révolte

Plusieurs centaines de personnes, flambeaux à la main, ont défilé contre la réforme des retraites.

« Macron veut qu’on travaille jusqu’à s’effondrer, il veut nous tuer. » Voilà, entre autres, les paroles que crachait la sono posée au pied du monument de l’Insurgé à Crest, vendredi 3 février, pendant que les manifestants se rassemblaient. L’air du chant était doux et langoureux et dissonait avec la rudesse des propos et la révolte de ces citoyennes et citoyens venus en nombre pour protester contre la réforme des retraites.

Dans le cortège, qui comptait environ trois cents personnes, nombreux étaient celles et ceux qui souhaitaient par cette marche montrer leur refus d’une société « qui n’arrête pas de dépouiller et de redépouiller les gens au plus bas de l’échelle », comme l’exprimait Béatrice, avec une certaine colère dans la voix...

Article publié dans Le Crestois du 10 février 2023