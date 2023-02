À la recherche du loup dans la Gervanne

France 24, la chaîne internationale française, a tourné un reportage à Gigors-et-Lozeron.

Depuis le 27 janvier dernier, un mini-documentaire tourné fin 2022 et proposé par la chaîne télévisée France 24 traitant du loup dans les Alpes, et notamment dans le Vercors, est visionnable en ligne, sur le site web de France 24, sur la plateforme Youtube et ci-dessous. Il s’intitule Le Loup, cohabiter avec un superprédateur.

En invitant à considérer l’animal comme un élément qui a tout naturellement repris sa place dans son milieu, ce documentaire montre qu’une cohabitation en bonne intelligence entre le loup et l’humain est possible.

Après avoir disparu de nos contrées, le loup y a tout naturellement fait son retour à partir des années 1990. En cinquante ans, le nombre d’individus présents sur le territoire européen a augmenté de 2000%. Les attaques de troupeaux ovins ont grimpé dans le même temps et les éleveurs se retrouvent aujourd’hui quelque peu dépassés par le phénomène. Ces faits ayant plusieurs fois été mentionnés dans l’actualité, les passions se déchaînent aujourd’hui entre les partisans d’une protection du prédateur et ceux voulant diminuer son nombre.

« SUPERPRÉDATEUR »

Sa dangerosité pour les humains a également été remise en question. Dans ce documentaire d’une durée de douze minutes, le ton est donné dès le début par Roger Mathieu, co-référent loup chez France nature environnement (FNE) Auvergne-Rhône-Alpes : « Le loup n’est pas du tout une espèce dangereuse; les attaques sur les humains sont rarissimes ». Et d’ajouter: « En randonnée, vous ne risquez absolument rien ».

Une fois cet aspect clarifié, Élizabeth Moreau, éleveuse de brebis et de chèvres à Gigors-et-Lozeron, intervient en expliquant que, malgré les attaques que ses troupeaux subissent, le loup a sa place dans la nature. Elle souligne aussi l’importance cruciale des chiens de protection pour la survie de son troupeau, tout en rappelant la pression de plus en plus forte exercée par le loup dans cette partie basse du Vercors et la colère de certains éleveurs, qu’elle comprend.

Le reportage explore ensuite plusieurs manières d’appréhender l’animal, via la science ou les nouvelles technologies, en expliquant l’importance du dialogue et la compréhension de ses moeurs.

