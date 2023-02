Le Salon à la ferme passe par Mirabel-et-Blacons

La Ferme du Petit nid participe cette année au Salon délocalisé de la Confédération paysanne, jeudi 16 février.

Suite au franc succés rencontré par les deux premières éditions du Salon à la ferme, le réseau de la Confédération paysanne a décidé de pérenniser ce salon partout en France pour venir au plus près des habitant.e.s des territoires et leur faire découvrir l’agriculture paysanne.

L’opération Le Salon à la ferme a pour but de faire découvrir l’agriculture paysanne, de porter un discours politique moderne et solidaire pour l’avenir de nos territoires et de montrer la réalité de notre métier en ouvrant nos portes. Nous invitons ainsi tous les citoyens et élus locaux à se rendre sur les fermes, au grand air, pour la troisème édition de ce salon 100% paysan, où le discours et les actes ne font qu’un.

Parmi les trois «fermes ouvertes » organisées dans le département, le rendez-vous est donné le jeudi 16 février à 14 heures à la Ferme du Petit nid, chez Julie et Mathieu Reynard (945 route du Diois, 26400, Mirabel-et-Blacons). Le couple élève des chèvres et des porcs. « Les difficultés rencontrées face au changement climatique » est le thème retenu pour cet après-midi de découverte.

La Confédération paysanne de la Drôme

Communiqué publié dans Le Crestois du 10 février 2023