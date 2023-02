Monte-Carlo historique : double dose pour Crest !

Le fameux rallye est passé à Crest les 28 et 30 janvier.

La visite du Rallye Monte-Carlo historique dans la cité des Arnaud est devenue un rendez-vous annuel rafraîchissant dans la grisaille du mois de janvier.

Pour 2023, Valence a de nouveau été choisie comme ville étape et les centaines d’équipages ont pu se donner des sensations fortes sur les routes de Drôme et d’Ardèche. Une édition privilégiée puisque, par deux fois, les bolides sont passés par Crest pour l’habituel contrôle horaire… et le soleil était de la fête !..

Article publié dans Le Crestois du 3 février 2023