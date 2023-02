Flambée des prix de l'immobilier : les résidences secondaires en première ligne

La problématique du logement est centrale dans le territoire et les résidences secondaires n'y sont pas innocentes.

«Promo, propriété secondaire, entrez et squattez», tel était un des slogans inscrits sur des résidences secondaires à Aouste-sur-Sye la nuit de Noël (cf notre article du 6 janvier). Et puis, le Plan local de l’habitat (PLH) des deux communautés de communes, celle du Val de Drôme (CCVD) et celle du Crestois et du Pays de Saillans (3CPS), en ont fait un sujet substantiel. Le constat est clair, l’impact des résidences secondaires sur le territoire est important dans l’offre et le prix des logements, même si d’autres facteurs sont aussi à prendre en compte.

«Nous sommes en train de devenir un village de vacances », s’inquiète Patricia Puc, maire de Saint-Sauveur-en-Diois...

Article publié dans Le Crestois du 3 février 2023