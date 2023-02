Autonomie chérie

De la réflexion pour aller dans l'action, tel a été le fil rouge de cette journée saillansonne.

« Alors que nous sommes de plus en plus privés de tout pouvoir sur nos vies par un modèle social qui détruit tout et dégrade même le climat, reprendre de l’autonomie est vital. » Voilà le prélude aux tables-rondes, ateliers et débats, de cette journée du 28 janvier, organisée par l’association saillansonne Abya yala.

La salle Saint Géraud était pleine de volontés et de constats, souvent amères, qui pourraient devenir un terreau fertile d’une lutte plus globale : une remise en question concrète de l’accaparement des biens par quelques-uns au détriment de tous...

Article publié dans Le Crestois du 3 février 2023