L’orgue du temple au service du cinéma muet

L’Amotec a organisé une séance de cinéma muet, mise en musique.

« Le but premier de l’association est de mettre en valeur l’orgue du temple », rappelait Maurice Blanc, secrétaire de l’Amotec (les Amis de l’orgue du temple de Crest), quelques minutes avant que ne commence la projection du film muet Le mécano de la General, dimanche 29 janvier, au temple, devant une centaine de personnes.

« Ce film est l’un des plus connus du cinéma muet et pratiquement l’un des derniers », a expliqué le secrétaire. Sorti en 1926, il met en scène une star hollywoodienne de l’époque, Buster Keaton, qui campe un ingénieur ferroviaire pendant la guerre de Sécession américaine, qui finira par sauver son amoureuse et devenir héros de son camp, sudiste.

Cette projection était mis en musique par Frédéric Lamantia, organiste d’origine aoustoise, titulaire des orgues du temple de Lyon et de l’Hôtel de Ville de Villeurbanne, et son acolyte Michel Visse, soliste émérite de l’orchestre national de Lyon, à la batterie et aux accessoires de bruitage. Bref, du cinéma à l’ancienne, comme on n’en fait plus, ou presque.

« Notre rôle est de créer la musique et l’ambiance autour de ce film, a détaillé Frédéric Lamantia en préambule. Et nous serons très contents si vous riez aux gags de Buster Keaton ! » À la fois acteur et réalisateur, Buster Keaton, « l’homme qui ne riait jamais », inventeur du cinéma burlesque avec Charlie Chaplin, est connu pour son humour pince-sansrire : « Son contrat stipulait qu’il ne devait jamais rire », a précisé Frédéric Lamantia, tout en ajoutant qu’à l’époque, les effets spéciaux n’existaient pas et que Buster Keaton faisait lui-même les cascades.

Les deux musiciens, installés sur le balcon du temple, ont donc rythmé le déroulé du film, de sorte qu’on les oublie parfois, tant l’association du son et de l’image semblait couler de source. L’association du film muet et du concert en direct était une première pour l’Amotec, qui réitérera peut-être l’expérience.

Pour ceux qui seraient intéressés par cette iconique oeuvre cinématographique, le film est disponible dans son intégralité sur Youtube. Sans l’orgue du temple de Crest, forcément...

Clément Chassot

Article publié dans Le Crestois du 3 février 2023