Les pompiers de Grâne toujours plus sollicités

En effectif réduit, les pompiers volontaires doivent redoubler d'efforts.

Ils et elles sont 26 à faire tourner, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, le centre de secours et d’incendie (CIS) de Grâne. Des pompiers volontaires qui étaient à l’honneur, le samedi 14 janvier, pour la traditionnelle cérémonie de la Sainte-Barbe, la fête de la sainte patronne des sapeurs-pompiers.

L’occasion pour le lieutenant Stéphane Pérignac, qui dirige la caserne, de présenter ses voeux à la population, à ses collègues pompiers venus des centres voisins, et aux officiels qui s’étaient déplacés à Grâne ce matin-là.

Le lieutenant Pérignac est forcément revenu sur la forte augmentation de l’activité qu’enregistre le CIS de Grâne, qui voit ses chiffres grimper tous les ans depuis le début des années 2000...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous À lire dans notre article : un besoin de recrutement

Article publié dans Le Crestois du 27 janvier 2023