Crestachance : un forum de proximité pour trouver sa voie

La 7e édition de ce forum pour l'emploi et l'orientation des jeunes a eu lieu à l'espace Soubeyran.

Un forum de proximité pour aider les jeunes (et moins jeunes) à trouver un métier, une formation ou un apprentissage. Voilà l’idée du forum Crestachance, créé par la mairie de Crest (en partenariat avec Pôle emploi et la mission locale) il y a neuf ans et dont la septième édition s’est déroulée mercredi 25 janvier à l’espace Soubeyran, à Crest.

« Nous partons sur de très bonnes bases puisqu’il y a pour le moment plus de monde que lors de l’édition 2019, qui avait rassemblé 700 visiteurs, se réjouissait en fin de matinée Thierry Guilloud, conseiller municipal délégué à l’éducation et à la formation professionnelle...

Article publié dans Le Crestois du 27 janvier 2023