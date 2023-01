L'agroécologie, tout le monde est d'accord, mais...

« Je t'aime, moi non plus », tel était l'intitulé du séminaire organisé dans le cadre du programme TETRAA, pour la CCVD.

« Comment faire évoluer les agriculteurs à qui on demande de produire plus, moins cher et plus écolo ? » Voilà la question posée par Claire Ruault, sociologue au sein du Gerdal (Groupe d’expérimentation et de recherche développement et actions localisées, spécialiste du secteur agricole et rural) en introduction d’une conférence donnée le mardi 17 janvier au campus de l’écosite d’Eurre.

La chercheuse était invitée dans le cadre de trois jours de séminaire organisé par la fondation Carasso, à travers son programme TETRAA (Territoires en transition agroécologique et alimentaire), qui accompagne la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD) et huit autres territoires depuis 2020, pour « renforcer des pratiques ambitieuses d’agroécologie », précise Delphine Ducoeurjoly, la coordinatrice du programme...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous À lire dans notre article : La Ferme de l’Auberge, cas concret

Article publié dans Le Crestois du 20 janvier 2023