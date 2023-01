Les Bouviers montoisonnais sont de retour !

Ces deux prochains week-ends s'annoncent très animés à Montoison.



Le Corso 2022, qui s’est tenu, une fois n’est pas coutume, au mois de mai

Après l’ouverture du bal par Upie il y a deux semaines, Montoison lui emboîte le pas et renoue avec sa bonne vieille fête des Bouviers, étalée sur les week-ends des 21 et 28 janvier. Ces festivités, qui célèbrent initialement le travail des laboureurs et inscrites au Patrimoine culturel immatériel en France, sont profondément ancrées dans le coeur des Montoisonnais depuis moult générations.

Après avoir pâti des mesures sanitaires dues à la pandémie de Covid 19, le Comité de la fête des Bouviers a tenu bon et se réjouit de renouer avec cette tradition hivernale...

Article publié dans Le Crestois du 20 janvier 2023