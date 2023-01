L’année olympique, sans la Coupe des trois collèges

En 2024, la rencontre sportive entre les trois collèges de Crest n’aura pas lieu.

L’année 2024 sera une année olympique. Une olympiade se prépare à Crest, ville labellisée « Terre de jeux 2024 », avec les différentes associations sportives de la ville, les 7 et 8 juin 2024. Un tel événement demande beaucoup d’organisation et, en conséquence, la Coupe des trois collèges et la Fête du sport seront donc annulées l’année prochaine.

« On ne peut pas tout faire la même année, justifie Caryl Fraud, conseiller municipal délégué au sport, c’est juste une histoire d’organisation »...

Article publié dans Le Crestois du 20 janvier 2023