« L'année de l'espoir pour ceux qui n'y croient plus »

La députée écologiste Marie Pochon a tenu à envoyer un texte de voeux au Crestois.

Cher.es habitant.es de Crest et de sa région, par ces quelques lignes, je tenais à vous souhaiter une très belle année 2023. C’est un honneur pour moi de le faire dans le Crestois (à qui je souhaite aussi mes meilleurs voeux, vive la presse locale !), tout particulièrement parce que j’ai choisi, au coeur de cette si vaste circonscription dont je suis désormais la députée, d’établir ma permanence ici, devant la gare, lieu, là aussi, d’échanges, où vous êtes d’ores et déjà les bienvenu.es pour me faire part de vos préoccupations, que je prendrai avec moi pour les porter à l’Assemblée.

Avant ce mandat, je me disais : « La politique, c’est pas pour moi ». Moi, la fille d’à peine trente ans qui n’a fait ni l’ENA ni Sciences Po, qui a grandi dans un petit village drômois, dans la ferme de mes grands-parents. « C’est pas mon monde. » Mais beaucoup, dont certains me liront même peut-être, m’en ont ouvert les portes voilà six mois. Et ce monde est désormais le nôtre...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cette tribune est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Tribune publiée dans Le Crestois du 13 janvier 2023