Collembole : la plate-forme inaugurée

L’association a inauguré à Crest sa plate-forme de compostage aux jardins familiaux.

Vendredi 6 janvier à 15 heures, les membres de l’association Collembole ont officiellement inauguré leur plate-forme de compostage située sur le terrain qui leur a spécialement été mis à disposition par la mairie de Crest.

Hervé Mariton, maire de Crest ; Stéphanie Karcher, première adjointe déléguée à l’implication citoyenne et au personnel ; Christophe Lemercier, 6e Adjoint délégué à l’urbanisme, à la transition écologique et à la mobilité ; et Jean-louis Beaudoin, vice-président de la 3CPS en charge de la réduction, du recyclage et de la valorisation des déchets ont tenu à assister à l’événement...

13 janvier 2023