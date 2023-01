À Upie, les Bouviers plus en forme que jamais !

Les ancestrales festivités s'étaleront du dimanche 8 au samedi 14 janvier.

Comme toute fête populaire, la Fête des Bouviers du village d’Upie s’est vue affectée par les restrictions sanitaires dues à la pandémie de Covid. Après une édition annulée en 2021 et un cru 2022 qui dut se faire au mois de juin, la fête de cette année renoue avec sa bonne vieille tradition hivernale, en débutant, entre autres réjouissances, par l’incontournable Corso dimanche 8 janvier (14h30).

Malgré ce passage à vide, il en fallait beaucoup plus pour anéantir cet événement, dont les plus anciennes traces remontent à 1817, ayant survécu à plusieurs guerres et à de multiples révolutions. Et le débordement d’enthousiasme dont font preuve les organisateurs laisse présager un millésime 2023 des plus savoureux...

Article publié dans Le Crestois du 6 janvier 2023