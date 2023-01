Vous en reprendrez bien une petite part ?

De la vague Omicron à la sécheresse record en passant par la crise ukrainienne ou la présence renforcée du loup... Retour sur une folle année 2022.

Elle a commencé pour beaucoup, au fond du lit, avec l’explosion Omicron. Et elle s’est terminée avec un Noël au balcon, ou presque. 2022, a été une année, c’est peu de le dire, riche en évènements et rebondissements, surfant sur un contexte national et international anxiogène. Guerre en Ukraine et menace nucléaire, sécheresse intense (particulièrement dans notre vallée), canicules à répétition, incendies dévastateurs comme à Romeyer (dans le Diois), hausse brutale des coûts des matières premières et de l’énergie provoquant une grande incertitude économique... Bref, que du bonheur !

Heureusement, cette année fut aussi celle...

Article publié dans Le Crestois du 6 janvier 2023