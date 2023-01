L’activité informatique de l’association CLAP a repris

Des cours pour apprendre à se débrouiller avec les Services Publics.

À partir de 2023, il ne sera plus possible d’envoyer ou de recevoir des documents papier de la part des sites administratifs. Tous les contacts se feront avec des fichiers numériques de différents formats, ce qui implique de savoir utiliser le mail et savoir visiter les sites internet de ces sites. Beaucoup de personnes se trouveront entièrement dépendantes de sociétés ou de différents organismes.

Le but de l’activité Informatique de l’association Culture, loisirs, arts populaires (CLAP) est de vous donner les bases indispensables pour devenir des personnes complètement indépendantes.

Vous apprendrez à numériser vos documents papier, à les ranger correctement dans votre ordinateur. Vous saurez visiter et utiliser en sécurité de nombreuxsites (cadastre, Amazon, You- Tube, La Poste, Impôts, Cesu, Ursaff, EDF etc.). Vous saurez maintenir votre ordinateur en forme pour éviter les pannes et augmenter sa longévité.

Des cours gratuits sont donnés aux adhérents pour compléter les explications données pendant les séances. Vous aurez, à la maison, un tuteur toujours disponible, sans connexion internet.

L’activité informatique de l’association CLAP se déroule le mercredi soir de 18h 30 à 20 heures pendant l’hiver et de 20 heures à 21h30 le reste de l’année. Il faut un peu de courage pour monter les escaliers à gauche de l’église de Crest, puis pousser la porte cochère à droite, pour entrer dans la Maison des associations et monter encore deux étages.

Si vous êtes déjà inscrit à une activité CLAP, l’activité Informatique est GRATUITE. Sinon l’inscription annuelle est de 35 euros et elle recouvre toutes les activités CLAP.

Jean-Marie Folny

(responsable de l’activité informatique de l’association CLAP)

Article publié dans Le Crestois du 6 janvier 2023