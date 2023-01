À Crest'actif, un beau réveillon... sans photo !

Le réveillon de l'amitié exhalait joie et bonne humeur, sans que le Crestois ne puisse vous le montrer...

Il est 19 heures à Crest’actif, vendredi 30 décembre, et la salle Roch Grivel s’est parée de ses atours de fête. La thématique de ce réveillon solidaire est « noir et blanc ». Et tout le monde a joué le jeu ! « Ce sont des groupes d’habitants qui chaque année proposent un thème, une chorégraphie, de la déco et des chansons », explique Jonathan Roche, animateur famille au sein du Centre social et culturel de Crest. Et de détailler : « On organise ce moment pour que les personnes isolées aient au moins une soirée festive. Pour celles qui n’ont pas de moyens de locomotion, on va les chercher et on les ramène ».

Ce soir-là, tout le monde est sur son 31 (ou plutôt son 30) et les 69 personnes présentes sont à la fête. Le service est assuré par des bénévoles d’autres associations et des personnes de la réserve citoyenne. « Pour nous, il s’agit de promouvoir l’intégration sociale », illustre Ruth Azaïs, adjointe au maire déléguée aux affaires familiales. « Pour les adhérents, le repas est à cinq euros et pour les autres, il est à dix. Et il a été préparé par un restaurant crestois, la Tartine », annonce-t-elle avec fierté.

En tout cas, la photo aurait pu être une belle photo de mixité sociale : des jeunes, des moins jeunes, des enfants et des plus jeunes du tout.

« AU REVOIR MADAME »

Mais cette photo, le maire de Crest, Hervé Mariton, a refusé que Le Crestois la prenne au motif que l’hebdomadaire n’avait pas été « officiellement invité ». L’évènement était pourtant annoncé fièrement en dernière page du bulletin municipal du mois de décembre 2022. Faut-il qu’un journal soit « officiellement » invité pour couvrir des évènements impliquant la population crestoise, et ce grâce à de l’argent public ?

Par trois fois, monsieur Mariton a montré la porte de la salle Roch Grivel, lançant des « Au revoir madame ». Dont acte.

Espérons néanmoins que ce triste incident, qui prive des citoyens crestois du plaisir de se reconnaître dans le journal local, n’ait pas mis un terme à la bonne ambiance du moment, que la piste de danse était bondée et que le karaoké a pu faire découvrir des voix que l’on n’entend pas souvent.

Laure-Meriem Rouvier

Article publié dans Le Crestois du 6 janvier 2023

Image de Freepik (à défaut d'être de notre journaliste)