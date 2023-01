2022 : Une année Molière en diable !

L'année 2022 vue avec humour, finesse et théâtralité par Jacques-Rémy Girerd, fondateur du studio de film d'animation valentinois Folimage.

• 15 janvier : 1622/2022. Si Molière avait ménagé ses forces et tenu la distance, on fêterait cette année avec lui ses 400 ans. Au lieu de cela, le génie du théâtre a préféré s’épuiser sur scène à faire rire la bonne société et casser sa pipe de façon prématurée.

• 24 février : URSS. Vladimir Poutine lance une « opération militaire éclair » en Ukraine. Dix mois plus tard, le conflit enlisé aurait fait 250 000 morts. Funeste bilan pour un caca nerveux de l’abominable Tartuffe néo-soviétique.

• 31 mars : Climat Balec. Les restaurateurs et tenanciers de bars sont vent debout contre l’interdiction de chauffer leurs terrasses...

Article publié dans Le Crestois du 6 janvier 2023

Dessins de Jacques-Rémy Girerd