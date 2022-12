L'hydro-électricité remise au goût du jour

Habitants et entreprises utilisent ou rénovent d’anciennes turbines qui faisaient jadis tourner les usines de la vallée à la force de l'eau des canaux.



Jean-Noël Breuil, de l’association des amis des chantiers citoyens d’Aouste

Elles émaillaient toute la vallée de la Drôme, utilisant la force hydraulique pour faire tourner usines de papeterie ou de textile : les mini-centrales hydro-électriques étaient nombreuses jusqu’à la fin du XXe siècle, vestiges d’un passé industriel qui s’est peu à peu érodé au fil de la mondialisation et des délocalisations. Mais elles n’ont pas dit leur dernier mot. Ces dernières années, certaines turbines ont été rénovées, et des projets sont en cours pour ressusciter cet héritage, précieux à l’heure de la transition énergétique et de l’explosion des coûts de l’électricité.

À Aouste-sur-Sye, c’est la turbine de l’ancienne usine Lembacel qui doit être remise en route...

À lire dans notre article : Notre région est fille des canaux

Article publié dans Le Crestois du 23 décembre 2022