Conseil départemental : 819,1 millions d'euros pour les Drômois

Communiqué du Conseil départemental de la Drôme à la suite de l'adoption du budget 2023.

Réunie sous la présidence de Marie-Pierre Mouton, l’Assemblée départementale a adopté, lundi 12 décembre, un budget primitif 2023 ambitieux au service de la Drôme et des Drômois.

Malgré un contexte d’incertitudes inédit, avec une forte inflation, une hausse des charges à caractère social et la perte de son levier fiscal, le Département continuera d’oeuvrer au quotidien pour la qualité de vie des Drômois en assumant ses missions de protection des plus fragiles, en investissant fortement pour la jeunesse et dans les transitions environnementales et en soutenant le développement économique...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 16 décembre 2022