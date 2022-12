Manif' pour le climat : « Ne nous regardez pas, rejoignez-nous ! »

Des collégiens, lycéens et quelques adultes ont bravé le froid pour avoir moins chaud.

« Et un, et deux, et trois degrés, c’est un crime contre l’humanité », a été scandé des dizaines de fois, samedi 10 décembre, lors de la quatrième manifestation pour le climat, initiée par le collectif crestois La Jeunesse pour le climat. Chose nouvelle : elle a eu lieu un samedi au lieu du vendredi, et des adultes ont rejoint le cortège. ..

Article publié dans Le Crestois du 16 décembre 2022