Cherche compositeurs et compositrices de demain

Pour la troisième année consécutive, le village de Saoû accueillera du 7 au 18 juillet prochains la résidence de création « Inventer pour apprendre ».

Elle offre la possibilité à de jeunes musiciens âgés de 13 à 25 ans de s’initier à l’écriture de la musique et de faire découvrir leur univers musical au public.

ÉCRITURE ET MUSIQUES « ACTUELLES »

Accompagnés par le compositeur Arnaud Petit, la harpiste Ghislaine Petit-Volta et les solistes de l’Orchestre de Chambre de la Drôme, les jeunes artistes accueillis en résidence se pencheront cette année sur la manière d’utiliser les techniques d’écriture de la musique dans un domaine instrumental où cela ne va pas forcément de soi : celui des musiques dites « actuelles », autrement dit celles qui font appel à des instruments électriques, électroniques ou informatiques.

Les stagiaires auront ainsi la possibilité d’écrire non seulement pour des instruments acoustiques, mais également pour un panel d’instruments amplifiés : guitare, basse et piano électriques, synthétiseurs, échantillonneurs, instruments virtuels, outils de traitement du son, dont la supervision sera assurée par un producteur et ingénieur du son.

« L’idée, c’est de pouvoir s’adresser aussi bien à des musiciens qui viennent du rock, du jazz ou du hip-hop qu’à ceux qui ont un parcours plus classique, précise Yannick Chapuis, responsable du projet. C’est juste une question de motivation, d’envie. On espère surtout que ce sera l’occasion de donner la parole à de jeunes artistes de la Drôme ». Des compositeurs en herbe qui pourront donner libre cours à leur créativité pendant douze jours avant d’entendre leurs compositions interprétées en public.

Si l’aventure de la composition vous tente, n’hésitez pas à contacter l’association PAGES au 04 69 30 49 42 ou par l’intermédiaire du site : inventerpourapprendre.fr

Bernard Foray-Roux

Article publié dans Le Crestois du 16 décembre 2022