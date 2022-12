Des tracteurs enguirlandés en ville

La première parade de Noël des Jeunes agriculteurs a défilé dans les rues de Crest samedi 10 décembre.

« On veut faire passer le message que nous sommes passionnés par notre travail », se réjouissait dans le froid glacial du samedi 10 décembre Pauline Baudri, présidente du syndicat Les Jeunes agriculteurs (JA) de la Drôme.

Et le message est bien passé car, malgré les températures polaires de la soirée, vingt-cinq tracteurs illuminés ont défilé dans la ville pour tous se rejoindre sur la place du Champ-de-Mars devant 200 personnes tentant de se réchauffer avec de la musique entraînante et quelques bières.

Pour que le fête soit belle, les JA ont été soutenus par le Comité des fêtes de Crest qui, avec son savoir-faire, a pu aider dans la logistique, qui n’était pas la moindre des choses.

Et des tracteurs, il y en avait de toutes les tailles, de l’hyper- moderne gigantesque au tracteur de l’arrière grand-père (ou de l’arrière grand-mère) avec, pour certains, des bennes à l’arrière mais toujours avec plus de monde qu’homologué dans les cabines. Le public pouvait admirer, sur ces énormes engins agricoles, des bois de cerf lumineux, des guirlandes colorées et bien sûr des Père Noël.

Dans l’odeur d’échappement et avec les klaxons et autres cornes de brume, l’ambiance était à la fête pour tenter de « faire sauter des préjugés sur notre métier et montrer qu’on est des jeunes motivés », assure la présidente qui est salariée agricole dans une exploitation d’ail de semence. Et de conclure : « On est là aussi pour se faire plaisir ».

Laure-Meriem Rouvier

Article publié dans Le Crestois du 16 décembre 2022

Le trait d'humour de Rhodoid :



NB : Rhodoïd, alias Gilles Rhode, est conseiller municipal d’opposition à la mairie de Crest