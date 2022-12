Crest : des nouvelles de la zone d'activité des Valernes

Un point sur l'avancement des travaux de la future zone d'activité des Valernes a été fait par la 3CPS jeudi 1er décembre.

Sur le site d’une ancienne tuilerie à l’abandon depuis près d’un siècle, une nouvelle zone d’activité devrait voir le jour début 2023. C’est pour veiller à la bonne avancée des travaux que des élus de la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans (3CPS) ont tenu a en faire le point jeudi 1er décembre au matin.

Denis Benoît, président de l’intercommunalité, Philippe Huyghe, vice-président en charge du développement économique, et Stéphanie Karcher, première adjointe déléguée à l’implication citoyenne et au personnel à la mairie de Crest (et également conseillère communautaire), étaient présents...

Article publié dans Le Crestois du 9 décembre 2022