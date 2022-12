Scions du bois... local

Des menuisiers-ébénistes tentent de valoriser les bois de la vallée.

«On ne trouve pas de bois d’ébénisterie, c’est à dire scié et sec, dans la vallée, constate Nicolas Pompeo, ébéniste à Piégros-la-Clastre. Toutes les scieries coupent pour fournir les charpentiers». C’est de là que lui est venue l’idée de valoriser des bois de chauffage en bois d’ouvrage.

Pour cela, il a contacté Sébastien Bruyère, un scieur de bois équipé d’une scie mobile : «Je me déplace chez les clients et comme ça je peux scier des bois qui n’intéressent pas les industriels ». Et de revendiquer : «Nous, on ne fait pas du Ikea».

Tous deux travaillent à la sensibilisation des bûcherons du coin pour que «tout le bois ne parte pas en chauffage »...

Article publié dans Le Crestois du 9 décembre 2022