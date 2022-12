Il y aura finalement de l'eau chaude dans les gymnases crestois

La 3CPS est revenue sur cette décision, pensée à l'origine pour réaliser des économies d'énergie.

Les sportifs crestois ne crieront plus sous la douche ! En effet, dans un mail intitulé «Nouvelle mesure de sobriété énergétique » envoyé le 25 novembre aux responsables d’associations sportives utilisant les gymnases de Soubeyran à Crest et de Rif de Blanc à Piégros-la-Clastre, la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS) annonçait ne plus « assurer la production d’eau chaude sanitaire dans les gymnases », excepté pour les équipes de football et de rugby...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 9 décembre 2022

Image de Freepik