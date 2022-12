Sécheresse 2022 : bilan des contrôles préfectoraux

Communiqué du 9 décembre 2022 de la préfecture de la Drôme.

La précoce, durable et exceptionnelle par son ampleur, sécheresse que la Drôme a subie dès avril 2022 a conduit à des mesures de restriction des usages de l’eau qui ont progressivement touché tous les sous bassins du département et qui se sont imposés à tous les usagers de l’eau. Ces contrôles ont concerné tous les usagers : agriculteurs irrigants, collectivités, industriels, particuliers, ICPE (Installations classées pour la protection de l’environnement) agricoles, propriétaires de prises d’eau, ASA (Associations syndicales autorisées), golfs, etc.

La Préfète de la Drôme remercie l’immense majorité des Drômois qui, conscients des enjeux, respectueux de la règle de droit et soucieux d’exemplarité, ont appliqué ces dispositions. Celles-ci ont fait l’objet d’une large concertation début 2021 et leur déclinaison en 2022 a été soigneusement débattue lors de quatre réunions du comité départemental de l’eau.

385 contrôles ont été réalisés par l’ensemble des services de l’État impliqués dans les politiques de gestion en eau...

les perspectives pour 2023

Article publié dans Le Crestois du 9 décembre 2022