Le projet Covoisin'Âges soutenu par le Crédit mutuel

L'association Solidarité habitats a reçu un chèque de 1 500 euros de la fondation Créavenir.

L’association Solidarité habitats développe depuis cinq ans un dispositif de cohabitations intergénérationnelles et solidaires sur le département de la Drôme, permettant de lutter contre l’isolement des seniors tout en favorisant l’accès au logement pour les jeunes venant se former/ étudier sur le territoire. L’association assure la mise en relation et le suivi des cohabitations.

Mercredi 30 novembre, Solidarité habitats a reçu un chèque de 1 500 euros de Créavenir, la fondation du Crédit mutuel, pour son nouveau projet, intitulé Covoisin’âges !..

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 9 décembre 2022