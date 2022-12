CCVD : vers une augmentation des impôts locaux ?

L'intercommunalité « étudie » une possible hausse des taxes.

La séance publique du conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD) du mardi 22 novembre a démarré par une minute de silence et un hommage. Celui rendu à l’ancien maire d’Omblèze et ancien vice-président de la CCVD Gilbert Pourret, décédé le 26 octobre à l’âge de 83 ans (voir notre article du 4 novembre).

Elle s’est ensuite poursuivie avec le gros morceau de la soirée et la présentation du rapport d’orientations budgétaires 2023 par Fabien Duvert. Le directeur général des services de la CCVD a en effet commencé par brosser le (mauvais) contexte économique national et international marqué par la crise sanitaire, la guerre en Ukraine et les effets du changement climatique. Le tout en période d’inflation et d’explosion des prix de l’énergie...

Article publié dans Le Crestois du 2 décembre 2022