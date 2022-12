La Fête du Picodon n'est pas morte !

Un nouveau conseil d'administration a été élu, la fête aura lieu en 2023.

Ouf ! On a bien cru, dans les ruelles de Saoû et au-delà, que c’en était fini de la Fête du Picodon... Les dernières annonces de l’association organisatrice, dont le bureau a remis sa démission collective en octobre dernier, avaient en effet de quoi inquiéter. Le déficit chronique de bénévoles et le non-renouvellement des postes clés dans le bureau de l’association avaient fini par faire perdre espoir au noyau dur de l’équipe, qui tenait à bout de bras l’événement depuis quelques années.

Aussi, l’assemblée générale extraordinaire qui s’est réunie le samedi 26 novembre à la salle des fêtes de Saoû était un peu la réunion de la dernière chance pour cette fête imaginée il y a cinquante ans de cela par des habitants de Saoû, de Francillon-sur-Roubion et de Soyans. Signe que le message d’alerte lancé par les anciens a porté : une bonne quarantaine de personnes étaient présente dans la salle. Ils étaient à peine quinze lors de la dernière assemblée...

En guise d’introduction, un long tour de table a permis à tous les participants de se présenter, faisant apparaître la grande diversité dans le profil des participants : il y a là des gens de tous les âges, de tous les genres, des Saoûniens de longue date autant que des nouveaux arrivants, des gens des villages alentours, des élus, des anciens de l’association et même un représentant du syndicat du Picodon (et membre de la Confrérie) qui a fait le déplacement depuis les confins de l’Ardèche!

Dans les mots de chacun, c’est une même volonté qui se dessine : « J’aimerais que ça continue », dit une dame. « C’est une fête emblématique qui ne doit pas s’arrêter », ajoute son voisin. « Ce serait vraiment triste que ça s’arrête », poursuit une autre...

C’est déjà un bon départ, mais il reste désormais à savoir comment, concrètement, redonner de l’élan à la Fête du Picodon. « Il y a une usure des bénévoles, précise une dame, pilier de l’organisation de la fête. Il faut du sang neuf et que les jeunes se mobilisent».

METTRE LA MAIN À LA PÂTE DANS LA CUVE

La bonne surprise de cette assemblée générale extraordinaire, c’est qu’il y a dans la salle une belle brochette de jeunes gens, qui semblent s’être concertés en amont de la réunion et qui, visiblement, ne comptent pas laisser s’achever ainsi une aventure qui, depuis 1972, a contribué à la célébrité de Saoû dans le département et bien au-delà. Un jeune homme lance alors à la cantonade : « Il y a des gens qui sont ici, qui ont des propositions et des idées ! » Très vite, on tente de jauger qui, dans l’auditoire, serait prêt à constituer un nouveau conseil d’administration : quinze mains se lèvent alors.



Le nouveau CA du comité de la fête du Picodon

Dans la foulée, les volontaires se réunissent au fond de la salle avant d’être élus par acclamation comme le nouveau conseil d’administration de l’association ! On compte quatre anciens pour douze nouveaux (l’une n’est pas sur la photo car absente ce samedi soir).

Il va maintenant s’agir pour eux de mettre la main à la pâte et de préparer la prochaine Fête du Picodon, qui devrait avoir lieu, si tout se passe comme prévu, en juillet prochain.

L’ancienne équipe, dont certains resteront au CA pour, au minimum, passer le relais aux nouveaux venus, prendra le temps nécessaire pour expliquer dans le détail les rouages de cette belle machine associative. Une transmission de savoirs et des conseils pratiques qui permettra aux nouveaux de découvrir le fonctionnement des commissions et les petits secrets de l’organisation d’un événement capable de faire débarquer dans le village plus de 10 000 visiteurs le temps d’un week-end. Une méthode et une organisation qui se sont progressivement affinées - un peu comme des picodons - au fil de 50 éditions de la fête...

« Le plus dur, alerte d’emblée une ancienne, c’est de mobiliser des bénévoles pour la semaine qui précède et pour celle qui suit la Fête». Pas de quoi décourager le nouveau CA qui, ragaillardi par la bonne nouvelle de la renaissance de l’association, est allée partager, dans la foulée de la réunion, un verre de l’amitié au Poney Fringant.

Prochaine réunion du nouveau conseil d’administration le mardi 13 décembre...

Martin Chouraqui

Article publié dans Le Crestois du 2 décembre 2022