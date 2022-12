Mémoires harkies, mémoires crestoises

Bouziane Mahzouz et Ahmed Tsouri se souviennent de leur arrivée à Crest, après la guerre d'Algérie.

Nous sommes au milieu du mois de novembre, mais le froid de l’hiver n’est pas encore tombé sur la vallée de la Drôme. Attablés dans une alcôve du Café de Paris, sur la place de l’église de Crest, trois vieux compères devisent et tâchent de remonter le fil de leur mémoire. Autour de la table sont installés Bouziane Mahzouz, Ahmed Tsouri et Fernand Maillefaud. 244 ans à eux trois ! Autant dire que des histoires, ils en ont quelques-unes à raconter...

D’autant que les trois hommes ont en commun d’avoir sillonné, il y a plus d’un demi-siècle de cela, un grand pays situé sur l’autre rive de la Méditerranée. Un pays dont ils gardent, chacun à leur manière, des souvenirs à profusion.

En 1962, il y a tout juste soixante ans, prenait fin la guerre d’Algérie. Ce lundi 5 décembre, on célébrera d’ailleurs la «Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie » (lire encadré ci-dessous). Or, nos trois compères ont aussi en commun d’avoir combattu en Algérie sous les couleurs du drapeau français. Tous les trois y furent «appelés », obligés par l’administration à faire leur service militaire en zone de guerre...

Article publié dans Le Crestois du 2 décembre 2022