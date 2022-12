Les cabinets médicaux fermés pendant deux jours

Les médecins libéraux se sont mis en "grève dure" les 1er et 2 décembre.

« La situation médicale est catastrophique et les solutions qu’on nous propose ne sont pas les bonnes », s’indigne Blandine Coffy, médecin généraliste à Crest. Jeudi 1er et vendredi 2 décembre, le cabinet qu’elle partage avec deux autres consoeurs fermait ses portes.

Cette grève fait suite à la création d’un groupe Facebook Médecins pour demain qui en treize semaines a réuni plus de 14 000 membres. Une question a été posée : « Est-ce que la médecine actuelle vous convient ? ». La réponse a été sans appel : « Non, on n’en peut plus »...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 2 décembre 2022

Image de DCStudio sur Freepik