La production d’énergies citoyennes a le vent en poupe

À l’image de Dwatts, qui vient de lever un million d’euros, les projets collectifs de production d’énergies renouvelables se structurent dans la vallée.



Installation photovoltaïque de Dwatts à la ferme des Amanins

Que ce soit Dwatts, la commune d’Aouste-sur-Sye ou la Coopérative citoyenne saillansonne, des collectivités, des entreprises, des citoyens de la vallée... Tous ces acteurs locaux tentent de créer d’autres formes de productions d’énergies, basées sur le renouvelable.

Dwatts est une Scic (Société coopérative d’intérêt collectif), basée à Die et qui oeuvre sur le territoire de Biovallée (les trois communautés de communes de la vallée). Elle se définit comme « un opérateur énergétique territorial et coopératif », et produit et vend de l’énergie renouvelable grâce à l’installation de parcs éoliens, photovoltaïques et à l’utilisation de bois-énergie...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 2 décembre 2022