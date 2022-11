Où sont passés les dentistes ?

Les cabinets dentaires de la vallée n’acceptent plus de nouveaux patients.

« Non, nous prenons plus de nouveaux patients ». Voilà la réponse, unanime, des cabinets dentaires de la vallée contactés par le Crestois ces dernières semaines. Et pour les chanceux déjà suivis, les délais varient de quatre à six mois sur la vallée de la Drôme, sauf urgence sérieuse. Une pénurie qui illustre bien, s’il fallait encore plus d’exemples, la galère locale de l’accès aux soins.

L’agence régionale de santé (ARS), contactée par le Crestois, « a bien identifié ces problèmes de démographie pour les chirurgiens-dentistes et d’accès aux soins dentaires. Le manque de professionnels se fait ressentir dans de nombreux territoires, même des zones urbaines et périurbaines. Mais il est vrai que ces problèmes sont d’autant plus importants dans les zones rurales avec un nombre restreint de professionnels. » Elle indique par ailleurs que cette situation s’est « aggravée avec la fermeture totale des cabinets dentaires pendant plus de trois mois en 2020, et par des départs anticipés à la retraite de chirurgiens- dentistes de plus de 60 ans. »

Selon les chiffres de l’ARS, douze dentistes sont installés sur le bassin de vie de Crest contre quatorze dentistes en 2012 alors que, dans le même temps, la population a augmenté de 9%...

Article publié dans Le Crestois du 25 novembre 2022

Image de stefamerpik sur Freepik

