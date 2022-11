Elle nous revient chaque année...

La Pastorale aura lieu le 11 décembre.



La Pastorale en 2019

La Pastorale des santons aura lieu le dimanche 11 décembre à la salle Les Moulinages. Comme toujours, deux séances sont prévues, compte tenu du succès de ce spectacle qui ne se dément pas : 14h30 et 16h30.

Cette année, l’auteur est Yvan Audouart et l’adaptation en est faite par la Cie Zazie7, dont le metteuse en scène est Hélène Gaud. Les comédiens sont tous des amateurs. Les chanteurs qui accompagneront cette pastorale sont ceux de la Schola de Valence sous la direction d’Agathe Delpech, soliste et chef de choeur. Accompagnement piano et trompette.

C’est le Comité des Fêtes de Chabeuil qui a offert les décors à la ville de Crest ; les costumes sont ceux de la Cie Zazie 7. Un grand merci à eux ! Voilà une joyeuse entame des festivités de Noël à Crest.

L’équipe de la Pastorale

Article publié dans Le Crestois du 25 novembre 2022