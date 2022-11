Folle course à pied nocturne dans les rues de Crest

La 3e édition de la Crest’zy Night a bien animé la ville vendredi 18 novembre.

À quelques minutes du grand départ, sur le pont Mistral, Élodie et Laure arborent un grand sourire avant de s’élancer pour dix kilomètres de course à pied dans le froid de la cité des Arnaud. Ces deux traileuses crestoises sont membres du TGD (les Trottineurs de la glèbe drômoise) d’Allex et sont venues - déguisée pour l’une d’entre elles - pour « le fun et le partage » que propose la Crest’zy night, mais « nous allons donner le meilleur quand même ! »...

Article publié dans Le Crestois du 25 novembre 2022